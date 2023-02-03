Илана из «Уральских пельменей» сверкнула интимным: палантин распахнулся на самом интересном месте

Илана Юрьева

Илана Юрьева. Фото: Global Look Press

Актриса надела слишком просвечивающую одежду.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева на днях побывала на праздничном открытии бутика. Актриса пришла поздравить и поддержать своих друзей, но не осталась незамеченной для окружающих. В свет Илана вышла в черном, накинув на плечи ярко-голубой палантин Louis Vuitton.

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Во время фотосессии красотка распахнула накидку, и все увидели, что водолазка на Илане – прозрачная. Пышные прелести в черном белье привлекли всеобщее внимание, но сама актриса ничуть не смутилась такому повороту событий.

Илана Юрьева. Фото: соцсети

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