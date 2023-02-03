«Судя по всему, была липосакция»: Бьянка удивила резким похудением

Бьянка

Бьянка. Фото: Global Look Press 

Артистка поделилась фотографией из клиники в своем микроблоге.

Исполнительница Бьянка показала результаты похудения, позируя в халатике рядом с доктором.

Бьянка не стала раскрывать подробности внешнего преображения. Однако потерю лишних килограммов певица не смогла утаить.

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«Мое восстановление после серьезной операции идет достаточно активно. Спасибо всем, кто переживает», – отметила Бьянка в комментариях под фото.

Бьянка с доктором. Фото: соцсети 

Поклонники Бьянки помнят, как певица скрывала тело под оверсайзными костюмами. Однако теперь знаменитость может похвастаться изменившейся фигурой.

Фолловеры предположили, что Бьянка скорректировала фигуру с помощью хирургов:

«Ого, как схуднула моментально!», «Схуднула, что ли?», «Судя по всему, была липосакция».

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