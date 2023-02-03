«Судя по всему, была липосакция»: Бьянка удивила резким похудением

Исполнительница Бьянка показала результаты похудения, позируя в халатике рядом с доктором.

Бьянка не стала раскрывать подробности внешнего преображения. Однако потерю лишних килограммов певица не смогла утаить.

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