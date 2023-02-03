«Аэрофлот» желает изменить правила провоза ручной клади в самолете

Компания «Аэрофлот» намерена изменить Федеральные авиационные правила.

Изменения затронут правила провоза ручной клади и багажа.

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В организации хотят зафиксировать параметры ручной клади. Чтобы не возникал вопрос, не слишком ли большие дамская сумка и рюкзак.