«Аэрофлот» желает изменить правила провоза ручной клади в самолете

«Аэрофлот»

«Аэрофлот». Фото: Global Look Press 

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин поделился важной информацией.

Компания «Аэрофлот» намерена изменить Федеральные авиационные правила.

Изменения затронут правила провоза ручной клади и багажа.

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В организации хотят зафиксировать параметры ручной клади. Чтобы не возникал вопрос, не слишком ли большие дамская сумка и рюкзак.

«Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры», – отметил специалист в беседе с vedomosti.ru.

Например, у компании «Победа» на данный момент нет ограничений на количество вещей. При этом ручная кладь должна поместиться в калибратор. Рюкзак или дамская сумка должны соответствовать габаритам 36х30х27 см. 

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