Дырявые лохмотья Клавы Коки вызвали оторопь у людей: трусы чуть на шею не натянула

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Не со мной» Клава Кока уже давно не была в России. Звезда колесит по миру: Франция, США, Мексика, Китай. Теперь у нее остановка в Дубае, где она успевает подзаработать, и дальше в путь. Накануне артистка дала концерт в Эмиратах, появившись на публике в сомнительном наряде.

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Кока вышла на сцену в джинсовом отрепье, пошитом, кажется, из кучи старых вещей. Уцелевшие детали составили странный фэшн-ансамбль: дырявый лиф, трусы, натянутые чуть ли не до шеи, спущенное на бедра подобие штанов, а также намотанные на руки лоскутки, имитирующие перчатки (или рукава?). Люди так и не поняли, как реагировать на такой облик звезды, которая раньше одевалась ярко, но со вкусом, и впали в ступор.