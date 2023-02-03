«Я на секунду замешкалась»: Кристина Асмус не ожидала такого желания от дочери

Исполнительница главной роли в сериале «Интерны» Кристина Асмус поделилась историей с дочерью, которая поразила ее.

Асмус рассказала, что самым заветным за последнее время желанием ее наследницы была благотворительность.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова – Анастасия Харламова – захотела помочь бездомным. Это, по словам матери девочки, сделало бы Настю счастливой.

«Настя сказала: «Я хочу помочь бездомным». Я на секунду замешкалась, в Дубае нет бездомных. Потом вспомнила про прекрасную благотворительную организацию», – рассказала бывшая жена Гарика Харламова.

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