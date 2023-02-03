«Я на секунду замешкалась»: Кристина Асмус не ожидала такого желания от дочери

Исполнительница главной роли в сериале «Интерны» Кристина Асмус поделилась историей с дочерью, которая поразила ее.
Асмус рассказала, что самым заветным за последнее время желанием ее наследницы была благотворительность.
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова – Анастасия Харламова – захотела помочь бездомным. Это, по словам матери девочки, сделало бы Настю счастливой.
«Настя сказала: «Я хочу помочь бездомным». Я на секунду замешкалась, в Дубае нет бездомных. Потом вспомнила про прекрасную благотворительную организацию», – рассказала бывшая жена Гарика Харламова.
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«Связи не было, мы подключились к модему таксиста и зашли на сайт «Ночлежка». Это прекрасные ребята, которые кормят и помогают с обогревом бездомным людям, также помогают им с документами, работой и пособиями», – добавила Кристина в своем микроблоге.
Актрису слова дочери сильно удивили. Она не знала, что у ее малышки такое доброе сердце.