У жены перенесшего второй инфаркт Игоря Николаева случилась истерика: что на самом деле происходит с певцом

Жена перенесшего на днях второй инфаркт Игоря Николаева не находит себе места. Случившееся отразилось и на ее состоянии. Накануне у нее случилась истерика от того, что происходит. Звезда решила сама объяснить, что на самом деле происходит с ее мужем.

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Она не стала опровергать, что у Николаева проблемы с сердцем, и что это второй в его жизни удар. А предпочла нервно обратиться к людям и прессе с требованием «перестать разносить нагнетающую информацию».

«Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто почувствовав недомогание обратиться за помощью и провести обследование с назначением лечения, полежав в больнице??? Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного...», - написала гневно артистка.

При этом, Проскурякова заявила, что у Николаева «все нормально, он в ближайшие дни будет дома». А вот про операцию, перенесенную композитором после госпитализации, жена умолчала – певцу установили стенты в сердечные сосуды.

Многие подписчики осудили Проскурякову за ее несдержанность. Поскольку Николаев - кумир не одного поколения россиян, и поклонники вправе переживать и знать, что с ним. Но ни она, ни он сам не договаривают правду.