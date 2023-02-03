Волочкова сдвинула трусики, показав мальдивский «подарок»: такой недолговечный

Звезда балета Анастасия Волочкова в канун своего 47-летия отдыхала на Мальдивах. Туда артистка наведывается регулярно и признается: это самое любимое место для проведения отпуска, и за многие годы ей оно совсем не наскучило, несмотря на однообразный пейзаж.

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По возвращении в Москву Волочкова теперь бережет свой мальдивский «подарок» - бронзовый загар. И сетует на его недолговечность. Она старается максимально продлить его наличие и даже в любимую парную ходит реже. На днях звезда проинспектировала кожу, убедившись, что шоколадный оттенок на месте.

Контраст между загорелой и незагорелой кожей по-прежнему яркий. Когда Волочкова встала перед зеркалом и отодвинула трусики, то убедилась в этом. Она решила запечатлеть на память пока еще насыщенный, но такой недолговечный, оттенок на коже.