«Скучал и ждал встречи»: сын Анастасии Решетовой вернулся к ней после долгого отпуска с Тимати

Но на днях Анастасия выложила в свой микроблог пост с фотографией счастливого ребенка. Объяснила, как и предсказывали фанаты, что все встало на свои места. Сейчас их отношения с сыном остаются такими же теплыми.

«Малышок сказал, что скучал и ждал встречи. Все такой же ласковый и первым делом с утра целует меня со словами «Доброе утро, мамочка любимая!»», – поделилась девушка со свей аудиторией.

Напомним, певица Анна Калашникова рассказала о тяжелой жизни матери. Калашниковой приходится работать вдвое больше, чтобы прокормить сына