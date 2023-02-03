«Скучал и ждал встречи»: сын Анастасии Решетовой вернулся к ней после долгого отпуска с Тимати

Экс-возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – опубликовала в личном микроблоге свежие кадры сына.
Ратмир вернулся из путешествия, которое провел с отцом. А Решетова написала эмоциональный пост по этому поводу.
Анастасия Решетова находилась вдали от сына месяц. Это время было полно переживаний.
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Бывшая возлюбленная Тимати волновалась, что отношения с Ратмиром изменятся после этой поездки. Во время звонков она чувствовала некий холод со стороны ребенка, его поведение менялось.
Ратмир Юнусов. Фото: соцсети
Но на днях Анастасия выложила в свой микроблог пост с фотографией счастливого ребенка. Объяснила, как и предсказывали фанаты, что все встало на свои места. Сейчас их отношения с сыном остаются такими же теплыми.
«Малышок сказал, что скучал и ждал встречи. Все такой же ласковый и первым делом с утра целует меня со словами «Доброе утро, мамочка любимая!»», – поделилась девушка со свей аудиторией.
Напомним, певица Анна Калашникова рассказала о тяжелой жизни матери. Калашниковой приходится работать вдвое больше, чтобы прокормить сына