Севастьянова прилегла в постель, стиснув интимное пуговками: ракурс выбрала выигрышный

Звезда отечественного спорта, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова привыкла быть в центре внимания. Статная длинноногая красавица любит волновать фолловеров смелыми кадрами и ракурсами, в ответ получая восторженные отклики.

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В этот раз, общаясь с подписчиками, Каролина позировала в постели, демонстрируя пышное декольте, стиснутое пуговками модной блузы. Она выбрала выигрышный ракурс, который красиво преподносит декольте, и вновь вызвала всплеск восторгов в свой адрес.