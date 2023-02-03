Может позволить себе все: младший сын Валерии сам зарабатывает на сладкую жизнь

Младший сын исполнительницы Валерии похвастался личным успехом.

Все дети певицы Валерии выросли и добились успеха. Старший сын Артемий строит карьеру музыкального продюсера за границей, дочь артистки Шена стала певицей, да и младший не отстает. Арсений выбрал для себя сферу бизнеса.

Два года назад Арсений Шульгин стал папой — у него родилась дочь Селин. Сегодня молодой отец занимается предпринимательством и делает это вполне успешно. Шульгин полностью обеспечивает жену Лиану и исполняет любые ее желания.

«Обещаю прожить 2023 год еще ярче, насыщенней и эффективнее, чем 2022-й. Щепотка отрывков ушедшего года», — поделился 24-летний наследник певицы Валерии.

Шульгин опубликовал в личном микроблоге видео, в котором запечатлены яркие моменты из его жизни. Там и путешествия с семьей, вечеринки с друзьями, дорогие машины и пачки денег.