Может позволить себе все: младший сын Валерии сам зарабатывает на сладкую жизнь

Младший сын исполнительницы Валерии похвастался личным успехом.
Все дети певицы Валерии выросли и добились успеха. Старший сын Артемий строит карьеру музыкального продюсера за границей, дочь артистки Шена стала певицей, да и младший не отстает. Арсений выбрал для себя сферу бизнеса.
Два года назад Арсений Шульгин стал папой — у него родилась дочь Селин. Сегодня молодой отец занимается предпринимательством и делает это вполне успешно. Шульгин полностью обеспечивает жену Лиану и исполняет любые ее желания.
«Обещаю прожить 2023 год еще ярче, насыщенней и эффективнее, чем 2022-й. Щепотка отрывков ушедшего года», — поделился 24-летний наследник певицы Валерии.
Шульгин опубликовал в личном микроблоге видео, в котором запечатлены яркие моменты из его жизни. Там и путешествия с семьей, вечеринки с друзьями, дорогие машины и пачки денег.
Напомним, ранее предприниматель поделилась способами, которые преумножат ваше состояние.