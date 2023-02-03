Одиночество заело: Борисова раскрыла, как долго у нее не было мужчины

Телеведущая и актриса Дана Борисова призналась подписчикам в соцсетях, что она уже много лет одинока.

У звездной блондинки уже пять лет нет мужчины, и она привыкла жить так. Однако иногда она чувствует себя одинокой и ей все-таки не хватает в жизни надежного мужского плеча.

«Я привыкла без отношений, но иногда смутно ощущаю одиночество. Я не в отношениях с 2017 года. Согласна, это долговато», — призналась Борисова.

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