Одиночество заело: Борисова раскрыла, как долго у нее не было мужчины

Телеведущая и актриса Дана Борисова призналась подписчикам в соцсетях, что она уже много лет одинока.
У звездной блондинки уже пять лет нет мужчины, и она привыкла жить так. Однако иногда она чувствует себя одинокой и ей все-таки не хватает в жизни надежного мужского плеча.
«Я привыкла без отношений, но иногда смутно ощущаю одиночество. Я не в отношениях с 2017 года. Согласна, это долговато», — призналась Борисова.
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В конце прошлого года Борисова во время отдыха в Таиланде похвасталась перед подписчиками в соцсетях фото в раздельном купальнике. Однако фанаты обратили внимание не на формы дивы, а на пугающий цвет ее лица на кадре.
Телеведущая засняла себя в черном бикини, продемонстрировала очень темное лицо, темные руки и достаточно светлый живот. Создалось впечатление, будто Дана Борисова серьезно обгорела под южным солнцем.