Перебралась с детьми: Картункова призналась, что купила дорогую квартиру в Москве

Юмористка Ольга Картункова рассказала, как переехала из провинциального города в Москву. По ее словам, сначала она чувствовала себя чужой, однако, благодаря характеру, быстро освоилась. А позже даже взяла квартиру в ипотеку в мегаполисе.
«Когда я сама впервые приехала в Москву, все было дико, непонятно. Чувствовала себя чужой, необразованной. Одета кое-как, обуви нормальной не было, на ногах - балетки с дырками», - с улыбкой вспоминает актриса.
При этом артистка довольно долго продолжала жить в Ставрополье, но активно снималась и зарабатывала на жизнь в столице.
Ольга призналась, что в Москву из родного села Винсады в Ставропольском крае окончательно перебралась четыре года назад. И наконец купила себе отличную квартиру. Но ей пришлось взять ипотеку.
«Не очень-то меня в последнее время там любили, говорили, что я зазнавшаяся звезда. Четыре года назад мы перебрались в Москву, дети тоже со мной, а мама осталась в доме бабушки. Мы взяли квартиру в ипотеку», - честно призналась «Антенне-Телесемь» юмористка.
В конце прошлого года Ольга Картункова сообщила поклонникам радостную новость: она выходит замуж и планирует обвенчаться. Артистка на камеру похвасталась недавно подаренным ей кольцом. Артистка рассказала об этом в новом выпуске шоу «Женский клуб». Звезда КВН говорила на тему жизни в гражданском браке. Знаменитость поделилась историей женитьбы своего сына и сделала неожиданное заявление о скором замужестве.