Перебралась с детьми: Картункова призналась, что купила дорогую квартиру в Москве

Юмористка Ольга Картункова рассказала, как переехала из провинциального города в Москву. По ее словам, сначала она чувствовала себя чужой, однако, благодаря характеру, быстро освоилась. А позже даже взяла квартиру в ипотеку в мегаполисе.

«Когда я сама впервые приехала в Москву, все было дико, непонятно. Чувствовала себя чужой, необразованной. Одета кое-как, обуви нормальной не было, на ногах - балетки с дырками», - с улыбкой вспоминает актриса.

При этом артистка довольно долго продолжала жить в Ставрополье, но активно снималась и зарабатывала на жизнь в столице.

Ольга призналась, что в Москву из родного села Винсады в Ставропольском крае окончательно перебралась четыре года назад. И наконец купила себе отличную квартиру. Но ей пришлось взять ипотеку.