Бесштанная Рудова сверкнула оголенными чреслами перед зеркалом: какова красота!

Звезда сериалов Наталья Рудова нередко балует подписчиков соблазнительными фото и видео, благодаря которым поклонники имеют возможность оценить форму актрисы. Наталья сейчас оставила спорт, но тем не менее, ее фигуре может позавидовать любая юная модель – красавица следит за питанием и делает регулярные уходовые процедуры.

На новом видео Наталья вновь привлекла внимание к своей фигуре, оголившись наполовину перед зеркалом. Причем верх был упакован наглухо в обновку - трендовый кроп-пуховик, а низ актриса обнажила. Люди так и не поняли, есть на ней что-то из одежды на бедрах, или это торчит белая рубашка, но увиденное пришлось по душе фанатам – от комплиментов не было отбоя!