Счастливый и модный: звезда турецких сериалов женился во второй раз в Милане

Стало известно о свадьбе турецкого актера Боры Аккаша.
Примечательно, что это уже второй брак артиста. Звезда сериала «Три куруша» женился на блогерше Обен Алкан.
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А в 2017 году Бора Аккаш женился на актрисе Седе Тюркмен. Артистка стала известна после съемок сериала «Два лица Стамбула». К слову, знаменитость старше экс-возлюбленного на четыре года. Свадьба актеров собрала 200 гостей.
А теперь Бора расписался с новой избранницей в Милане. Молодожены показали снимки в день бракосочетания. Знаменитости выбрали стильные костюмы для торжества. А невеста артиста и вовсе отдала предпочтение комбинезону, а не традиционному платью.
Бора Аккаш и Обен Алкан. Фото: соцсети
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