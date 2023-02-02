Счастливый и модный: звезда турецких сериалов женилась во второй раз в Милане

Стало известно о свадьбе турецкого актера Боры Аккаша.

Примечательно, что это уже второй брак артиста. Звезда сериала «Три куруша» женилась на блогерше Обен Алкан.

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А в 2017 году Бора Аккаш женился на актрисе Седе Тюркмен. Артистка стала известна после съемок сериала «Два лица Стамбула». К слову, знаменитость старше экс-возлюбленного на четыре года. Свадьба актеров собрала 200 гостей.