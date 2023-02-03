Всему виной пельмешки: Брутян показала тренировку с Прилучным в спортзале

Вот уже который месяц ходят слухи, что Зепюр Брутян ждет ребенка от актера Павла Прилучного. Фанаты пары изучают фото из соцсетей звезд, пытаясь увидеть на них округлившийся животик красотки. Сами влюбленные никак не комментируют свое положение.
Несмотря на разговоры о беременности, сегодня красотка рассказала, как 40 минут провела на эллиптическом тренажере в спортзале.
В последнее время Зиппи (как ее нежно зовет Прилучный) любит показывать в соцсетях любимого мужа, а не себя. Это, кстати, также порождает новую волну слухов о том, что пара ждет малыша.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фанаты парочки подозревают, что актриса делает это специально, чтобы нечаянно не рассекретить свое интересное положение. По слухам, Зепюр должна быть на шестом месяце, но она по-прежнему продолжает работать в театре и активно заниматься спортом.
Красотка опубликовала несколько видео, на которых показала процесс своей тренировки. Артистка с юмором рассказала, что ей пришлось попотеть из-за плотного ужина.
40 минуууууууут, 40! И это все из-за вчерашних пельмешек», - отметила жена Прилучного.
Но свое достижение актриса считает пустяком, если сравнивать его со спортивной тренировкой Павла. Влюбленная Зепюр засняла небольшой фрагмент, где актер занимается с тренером на силовых тренажерах. Звезда сериалов сделал несколько подходов со штангой для прокачки мышц рук и спины.