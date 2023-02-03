Всему виной пельмешки: Брутян показала тренировку с Прилучным в спортзале

Вот уже который месяц ходят слухи, что Зепюр Брутян ждет ребенка от актера Павла Прилучного. Фанаты пары изучают фото из соцсетей звезд, пытаясь увидеть на них округлившийся животик красотки. Сами влюбленные никак не комментируют свое положение.

Несмотря на разговоры о беременности, сегодня красотка рассказала, как 40 минут провела на эллиптическом тренажере в спортзале.

В последнее время Зиппи (как ее нежно зовет Прилучный) любит показывать в соцсетях любимого мужа, а не себя. Это, кстати, также порождает новую волну слухов о том, что пара ждет малыша.

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