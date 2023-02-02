Лопырева в бикини на тесемочках окунула свои «булочки» в воду: засняли с голыми бедрами

Виктория Лопырева является известной светской львицей. Примечательно, что она 20 лет назад получила титул «Мисс Россия». Однако для многих поклонников блондинка остается первой красавицей. Она следит за фигурой, наряжается в соблазнительные платья. Недавно звезда улетала отдыхать на Мальдивы.
На курорте Лопырева носит не только топики и юбки. Очередное утро она встретила в бассейне. Модель облачилась в миниатюрное бикини на тесемках. Она насладилась плавучим завтраком. Блондинка села в водичку, намочив сокровенное. Виктория также не стала прикрывать свой пышный бюст. Она грациозно сидела в бассейне.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая красивая, загорелая», «Шикарная богиня», «Какие изящные изгибы», «Просто нимфа», «Ну какая красотка», «Ой, какая вы идеальная», «Русалочка», «Фигура загляденье», — стали писать подписчики.