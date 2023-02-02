Лопырева в бикини на тесемочках окунула свои «булочки» в воду: засняли с голыми бедрами

На курорте Лопырева носит не только топики и юбки. Очередное утро она встретила в бассейне. Модель облачилась в миниатюрное бикини на тесемках. Она насладилась плавучим завтраком. Блондинка села в водичку, намочив сокровенное. Виктория также не стала прикрывать свой пышный бюст. Она грациозно сидела в бассейне.

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