Zivert не скрыла пикантные выпуклости: в Сети появились ее фотографии без купальника

Zivert

Zivert. Фото: соцсети 

Исполнительница настолько близка с аудиторией, что поделилась своими пикантными фото.

Певица Zivert похвасталась роскошной фигурой на неожиданно откровенном фото.

На своей странице в соцсети Zivert опубликовала снимок, на котором держит фото моментальной печати с отдыха. Из-за того, что снимок сделан не во весь рост, его детали слегка размыты.

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Но все равно четко видно, что на нем Zivert находится в бассейне. Артистка позировала без купальника и этим взбудоражила поклонников. 

Свою загорелую грудь звезда прикрыла руками, слегка прислонившись к краю бассейна. Личность того, кто сделал для нее это фото, певица решила оставить в тайне.

Zivert без купальника. Фото: соцсети 

Напомним, ранее актриса Мария Горбань в прозрачной вуали показала соблазнительное декольте вблизи.

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