«Нет больше внука»: отец Децла отказался от общения с единственным сыном рэпера

Третьего февраля будет четыре года со дня смерти легендарного рэпера Децла. В этот печальный день семья музыканта почтит его память, но по отдельности. Известно, что родственники за все эти годы так и не нашли общий язык.

После трагической утраты отец и единственный сын исполнителя прекратили общение. При любых упоминаниях друг о друге в интервью они начинают сыпать обвинениями. Так, Антоний заявлял, что дедушка не отдает ему часть наследства, оставленную знаменитым папой. При этом Александр Толмацкий говорил о том, что внук не чтит память исполнителя и его всегда волновали только финансы.

С 2019 года сын Децла старался не контактировать с родными по линии отца. Он как-то признался, что не доверяет им. По его словам, он не хочет знать своего деда совсем. Семнадцатилетний Тони предпочитает теперь всего добиваться сам. Он стал музыкантом, решил пойти по стопам папы.

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Сын рэпера не может простить бабушке с дедушкой несколько вещей, произошедших после смерти отца. В течение нескольких лет они отказывали ему в наследстве и не верили в его родство с артистом, а также рассказывали в интервью подробности из личной жизни своего внука.