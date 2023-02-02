С трудом можно узнать: как Ольга Бузова выглядит без макияжа и фильтров

Ольга Бузова уже больше 18 лет работает на телевидении. Славу ей принес проект «Дом-2». На шоу она пришла еще совсем юной девушкой, а потом даже стала ведущей реалити. Но пока артистка так и не нашла свою любовь. Недавно она отметила свое 37-летие. Звезда старается хорошо выглядеть. Однако без макияжа ходит редко.
Примечательно, что Бузова недавно уехала в Африку. Там у нее начнутся съемки шоу. А 2 февраля она отправилась в саванну, чтобы увидеть диких животных. Телеведущая отказалась макияжа и даже фильтров. На новых кадрах Ольга присобрала волосы, открыв лицо. Она показала скулы, острый носик и круги под глазами.
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Поклонники были удивлены. Многие решили, что Ольга слишком часто пользовалась фильтрами. Некоторые с трудом ее узнали. «Ой, какие глаза маленькие», «Тут только носик остался от прежней Оли», «Я вообще ее не узнала», «Ну только 15 лет назад выглядела просто очаровательно, а теперь не узнать», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. 2006 г. Фото: Global Look Press