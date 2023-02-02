С трудом можно узнать: как Ольга Бузова выглядит без макияжа и фильтров

Примечательно, что Бузова недавно уехала в Африку. Там у нее начнутся съемки шоу. А 2 февраля она отправилась в саванну, чтобы увидеть диких животных. Телеведущая отказалась макияжа и даже фильтров. На новых кадрах Ольга присобрала волосы, открыв лицо. Она показала скулы, острый носик и круги под глазами.

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