Ксения Бородина уехала из России: козырнула бизнес-классом

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В аэропорт Ксения приехала заранее. Однако ее сразу ждал неприятный сюрприз. Там включилось оповещение об экстренной эвакуации. Всех граждан просили выйти из здания. Сначала телеведущая испугалась, а потом выяснилось, что это была учебная тревога.

Вскоре она попала в самолет. Бородина летела в бизнес-классе Emirates. Она не стала уточнять, на какой срок покинула родину. По всей видимости, звезда отправилась в ОАЭ.