Ксения Бородина уехала из России: козырнула бизнес-классом

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она успела стать популярной в России. Ведущая «Дома-2» живет в особняке, растит дочек Марусю и Теону, а также часто путешествует. Лишь не так давно она вернулась из Таиланда, где встретила Новый год. А вот 2 февраля звезда снова покинула страну.
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В аэропорт Ксения приехала заранее. Однако ее сразу ждал неприятный сюрприз. Там включилось оповещение об экстренной эвакуации. Всех граждан просили выйти из здания. Сначала телеведущая испугалась, а потом выяснилось, что это была учебная тревога.
Вскоре она попала в самолет. Бородина летела в бизнес-классе Emirates. Она не стала уточнять, на какой срок покинула родину. По всей видимости, звезда отправилась в ОАЭ.
Ксения Бородина в самолете. Фото: соцсети звезды