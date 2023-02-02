Стеша Маликова вышла на пляж в купальнике с открытой спиной: показала идеальные изгибы фигуры

Примечательно, что дочка певца много путешествует. Она не так давно отдыхала в Париже. Теперь Стеша прилетела с семьей на море. Она поделилась редкими фото, на которых похвасталась стройной фигурой. Блондинка оголила изящные изгибы фигуры в черном купальнике с открытой спиной. Она заплела волосы в косу и надела шляпку.

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