Стеша Маликова вышла на пляж в купальнике с открытой спиной: показала идеальные изгибы фигуры

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она смогла успешно окончить МГИМО. Уже почти три года наследница артиста развивает свой бренд одежды. Она старается быть самостоятельной. Обычно Стеша редко рассказывает о личной жизни и предпочитает не публиковать откровенные фото.
Примечательно, что дочка певца много путешествует. Она не так давно отдыхала в Париже. Теперь Стеша прилетела с семьей на море. Она поделилась редкими фото, на которых похвасталась стройной фигурой. Блондинка оголила изящные изгибы фигуры в черном купальнике с открытой спиной. Она заплела волосы в косу и надела шляпку.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит 22-летняя дочка Маликова. «Ого, какая русалочка», «Шикарно выглядит», «Фигура такая классная», «Пышет юностью», «Ох, нельзя скрывать такую красоту», «Ну тут есть на что посмотреть», — стали писать в Сети.