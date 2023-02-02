«Просто красотка»: Наташа Королева кардинально сменила имидж, превратив волосы в афрокудри

Наташа Королева большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает быть популярной исполнительницей. Певица состоит в браке с Сергеем Глушко, которого знают под псевдонимом Тарзан. Недавно появились слухи, что они развелись. Пару перестали видеть вместе. Более того, Анастасия Волочкова заявила, что супруги расстались.
На этот раз Королева прокомментировала слухи. Она заверила, что у нее с супругом настоящая идиллия. Более того, скоро пара отметит 20-летие отношений. Но накануне певица вышла в свет. Она появилась на вечеринке у друга, который отмечал день рождения. С ней повеселились Ида Достман и Николай Басков.
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Артистка предстала в костюме в пижамном стиле в цветочек. Она сменила имидж. Наташа сделала афрокудри, которые собрала в объемный пучок.
«Королева сегодня просто красотка», — заявил Басков.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Вам так идет», «Классная», «Такой женщине нельзя изменять», «Как вам идет», «Просто прекрасна», «Прическа отпадная», — стали писать подписчики.