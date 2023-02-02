«Просто красотка»: Наташа Королева кардинально сменила имидж, превратив волосы в афрокудри

На этот раз Королева прокомментировала слухи. Она заверила, что у нее с супругом настоящая идиллия. Более того, скоро пара отметит 20-летие отношений. Но накануне певица вышла в свет. Она появилась на вечеринке у друга, который отмечал день рождения. С ней повеселились Ида Достман и Николай Басков.

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Артистка предстала в костюме в пижамном стиле в цветочек. Она сменила имидж. Наташа сделала афрокудри, которые собрала в объемный пучок.