«Не знаю, подготовлено ли это было или нет»: Олег Газманов впервые высказался о скандальном корпоративе в Дубае

Вместо того, чтобы открыто напомнить всем о своем патриотизме, певец попросил дать ему отдохнуть. После этого Газманова многие стали критиковать. Но на передаче у Бориса Корчевникова Газманов высказался о случившемся. Он признался, что подменял Александра Ревву, который опоздал на новогодний корпоратив.

«Мне было весело, сказал, мол, никаких проблем, спою пару песен. Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: «Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети». Потом подошла охрана. Это такой эпизод, про который много всего раздули», – признался артист.

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Он не стал утаивать, что виделся на вечеринке с Валерием Меладзе, который тоже оскандалился. Недавно его концерты в России были отменены. Однако Олег с ним не общался.