«Не знаю, подготовлено ли это было или нет»: Олег Газманов впервые высказался о скандальном корпоративе в Дубае

Олег Газманов уже давно выступает на сцене. Но недавно он впервые оказался в скандальной ситуации. Артис т приехал в Дубай, где выступил на корпоративе. Во время мероприятия двое человек забрались на сцену и буквально атаковали звезду вопросами про известный конфликт, который происходит у России с соседним государством.
Вместо того, чтобы открыто напомнить всем о своем патриотизме, певец попросил дать ему отдохнуть. После этого Газманова многие стали критиковать. Но на передаче у Бориса Корчевникова Газманов высказался о случившемся. Он признался, что подменял Александра Ревву, который опоздал на новогодний корпоратив.
«Мне было весело, сказал, мол, никаких проблем, спою пару песен. Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: «Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети». Потом подошла охрана. Это такой эпизод, про который много всего раздули», – признался артист.
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Он не стал утаивать, что виделся на вечеринке с Валерием Меладзе, который тоже оскандалился. Недавно его концерты в России были отменены. Однако Олег с ним не общался.
«Мы уже ушли. Это было далеко за полночь. Я всего не видел, только по видео, которое сняли. Не знаю, что он чувствовал, но если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть… Словом меня бы точно никто не заставил ни за какие деньги. Бог ему судья, это его выбор», – пояснил свою позицию Газманов.