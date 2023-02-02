«Не знаю, подготовлено ли это было или нет»: Олег Газманов впервые высказался о скандальном корпоративе в Дубае

Олег Газманов

Олег Газманов. Фото:  Global Look Press

Певец признался, что подменял Александра Ревву. Он заверил, что его бы никто не заставил ничего сказать ни за какие деньги.

Олег Газманов уже давно выступает на сцене. Но недавно он впервые оказался в скандальной ситуации. Артис т приехал в Дубай, где выступил на корпоративе. Во время мероприятия двое человек забрались на сцену и буквально атаковали звезду вопросами про известный конфликт, который происходит у России с соседним государством. 

Вместо того, чтобы открыто напомнить всем о своем патриотизме, певец попросил дать ему отдохнуть. После этого Газманова многие стали критиковать.  Но на передаче у Бориса Корчевникова Газманов высказался о случившемся. Он признался, что подменял Александра Ревву, который опоздал на новогодний корпоратив.

«Мне было весело, сказал, мол, никаких проблем, спою пару песен. Двое ребят залезли на сцену. Я их сначала толкнул. Не знаю, подготовлено ли это было или нет. Я сказал: «Ребят, Новый год. Дайте отдохнуть. Тут женщины и дети». Потом подошла охрана. Это такой эпизод, про который много всего раздули», – признался артист. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Он не стал утаивать, что виделся на вечеринке с Валерием Меладзе, который тоже оскандалился. Недавно его концерты в России были отменены. Однако Олег с ним не общался. 

«Мы уже ушли. Это было далеко за полночь. Я всего не видел, только по видео, которое сняли. Не знаю, что он чувствовал, но если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть… Словом меня бы точно никто не заставил ни за какие деньги. Бог ему судья, это его выбор», – пояснил свою позицию Газманов. 

Читайте также