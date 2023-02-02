Каролина Севастьянова в крохотном платье едва прикрыла сокровенное: «бесконечные» ноги вызвали зависть

Примечательно, что Каролина долгое время отдыхала в Монако. А теперь она приехала в Париж. Гимнастка решила принарядиться. На новом фото она предстала в крохотном черном платье с открытыми плечами. Спортсменка оголила длинные ноги, едва прикрыв «межножье». Она похвасталась точеной фигурой.

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