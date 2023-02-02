Каролина Севастьянова в крохотном платье едва прикрыла сокровенное: «бесконечные» ноги вызвали зависть

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка решила в опасном наряде щегольнуть в Париже после расставания с парнем.

Каролина Севастьянова уже давно стала известной художественной гимнасткой. Она посвятила всю юность спорту и завоевала большое количество медалей. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой. Примечательно, что недавно она рассталась с бойфрендом. Теперь звезда еще чаще путешествует и облачается в смелые наряды.

Примечательно, что Каролина долгое время отдыхала в Монако. А теперь она приехала в Париж. Гимнастка решила принарядиться. На новом фото она предстала в крохотном черном платье с открытыми плечами. Спортсменка оголила длинные ноги, едва прикрыв «межножье». Она похвасталась точеной фигурой. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит 27-летняя чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красотка», «Фигура такая, что закачаешься», «Ноги бесконечные! Завидую», «Такое короткое платье опасно носить. Вы хоть в трусиках?», «Это просто бесподобно», «Ангел», — стали писать подписчики.

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