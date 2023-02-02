Лев Лещенко признался, что ему не нравится в современной эстраде

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает, что эстрадная музыка в нашей стране не стоит на месте и стремится к развитию, хотя и имеет ряд недостатков. Среди таких недостатков, по мнению Льва Валерьяновича, — отсутствие культурных связей с другими народами и странами. Конечно, в России формируются новые музыкальные течения, образуются новые группы, но этого недостаточно.

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«Главное — не терять фундамент, который все-таки должен опираться на традиции, историю», — приводит слова Льва Лещенко издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Артист и сам много делает для развития современной музыки: например, записывает дуэты с молодыми исполнителями.