«Мы живем и наслаждаемся жизнью!»: Наташа Королева впервые отреагировала на разговоры о разводе с Тарзаном

На этот раз Королева решила впервые прокомментировать слухи. Она призналась, что не слышала выступления Павла Воли, который говорил о ее разрыве в отношениях в Тарзаном. Также лишь от знакомых певица узнала, что и Анастасия Волочкова обсуждала ее развод. Однако балерине любые разговоры артистка готова простить. По словам Наташи, у нее дома царит идиллия.

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