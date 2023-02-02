«Мы живем и наслаждаемся жизнью!»: Наташа Королева впервые отреагировала на разговоры о разводе с Тарзаном

Наташа Королева много лет выступает на сцене. Однако в обществе часто обсуждают ее личную жизнь. Сначала резонансным стал ее разрыв с Игорем Николаевым. А несколько лет назад разгорелся скандал, когда выяснилось, что муж артистки Сергей Глушко ей изменил. И хоть звезда простила его, недавно поползли слухи о том, что они развелись.
На этот раз Королева решила впервые прокомментировать слухи. Она призналась, что не слышала выступления Павла Воли, который говорил о ее разрыве в отношениях в Тарзаном. Также лишь от знакомых певица узнала, что и Анастасия Волочкова обсуждала ее развод. Однако балерине любые разговоры артистка готова простить. По словам Наташи, у нее дома царит идиллия.
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«Настя Волочкова сказала!». А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает. У нас все прекрасно: тишь да гладь и Божья благодать. Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз «разводили». А мы живем и наслаждаемся жизнью!» — поделилась звезда, пишем «МК».