Илья Резник рассказал, приедет ли на его юбилей Пугачева

Легендарный поэт-песенник Илья Резник 4 апреля празднует свой юбилей — ему исполняется 85 лет. У многочисленных поклонников не могло не возникнуть закономерного вопроса: приедет ли на праздник Алла Пугачева, с которой Резник сотрудничал и дружил много лет? Поэт часто повторяет, что между ними давно уже установилась незримая связь, в которой есть что-то мистическое:

«У нас с Аллой всегда была особая связь. Однажды она давала концерты в «Олимпийском», где представляла нашу новую с Раймондом песню. Я решил посмотреть, как она это делает. Поднялся на трибуну и стал петь вместе с ней. После первого припева я забыл слова. И понимаю, что Алла — тоже. После концерта она говорит: «Илюша, ты был в зале?» Я говорю: «Да». «Больше никогда этого не делай! Ты видишь, как получается?» — сказала она мне. Вот такая у нас с ней связь».

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Пугачева присутствовала на прошлом юбилее Резника, но на этот раз вряд ли приедет.