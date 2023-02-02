СМИ: у госпитализированного Романа Костомарова возникли проблемы с кровообращением

Новые данные о состоянии российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. 2 февраля прошла информация, что у госпитализированного с пневмонией спортсмена наблюдается нарушение кровообращения.

Об этом каналу «Рен-ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, врачи внимательно следят за работой сердца 45-летнего фигуриста и проводят ему процедуры массажа.

При этом инсайдер не подтвердил информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что у Костомарова началось отмирание конечностей, грозящее ампутацией пальцев на руках и ногах.

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Напомним, о госпитализации известного спортсмена журналисты сообщили 10 января. Звезда ледовых шоу попал в больницу с пневмонией, но его тесты на грипп и коронавирус показали отрицательные результаты. Состояние Костомарова было настолько тяжелым, что его пришлось подключить к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.