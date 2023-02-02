Муцениеце в тугих лосинах блеснула упругим «орехом» на танцполе: игриво наклонилась, дразня мужчин

Агата Муцениеце стала одной из самых успешных актрис в России. Каждый год ей предлагают новые роли. А после развода с Павлом Прилучным она похудела и даже стала облачаться в более смелые наряды. Недавно артистка призналась, что с ней знакомится рекордное количество мужчин.
Как оказалось, Агата не перестает работать над собой. Раньше она занималась танцами на пилоне. А теперь актриса пытается научиться танцевать латинские танцы. В соцсети она поделилась кадрами, на которых в тугих лосинах виляет бедрами на танцполе. Она даже кокетливо наклонилась, блеснув округлым «орехом».
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Поклонники были удивлены. Многие поразились тому, как выглядит Муцениеце. Многие осыпали ее комплиментами.
«Просто красотка», «Шикарные бедра», «Фигурка — закачаешься», «Ух, как виляет», «Бесподобная», «Ну как такую можно обидеть? Просто богиня», — стали писать в Сети.