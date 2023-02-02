«Пишут страсти про инфаркты и... при смерти»: Проскурякова возмущена выдумками о здоровье Николаева

Юлия Проскурякова вышла на связь с поклонниками и журналистами, попросив последних оставить ее семью в покое. Жена Игоря Николаева возмущена тем, какие слухи и недостоверные факты распускают в СМИ, когда пишут о здоровье композитора. Известие о том, что музыканта доставили в больницу из-за проблем с сердцем, вызвало эффект вспышки. Позже сообщили, что он перенес операцию.
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«Уже дал Игорь официальный комментарий, только это им (журналистам. — Прим. ред.) не нужно… Пишут именно страсти про инфаркты и... при смерти, и между жизнью и смертью. Ничего позитивного они не пишут.
А еще звонят организаторам концертов и спрашивают, отменяют ли концерты. Очень позитивно, правда! И это после официального комментария от Игоря! Он им и на звонок ответил, и все равно мало», — сетует Проскурякова.
Юлия Проскурякова недовольна вниманием СМИ. Фото: личный архив