«Пишут страсти про инфаркты и... при смерти»: Проскурякова возмущена выдумками о здоровье Николаева

Юлия Проскурякова вышла на связь с поклонниками и журналистами, попросив последних оставить ее семью в покое. Жена Игоря Николаева возмущена тем, какие слухи и недостоверные факты распускают в СМИ, когда пишут о здоровье композитора. Известие о том, что музыканта доставили в больницу из-за проблем с сердцем, вызвало эффект вспышки. Позже сообщили, что он перенес операцию.

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