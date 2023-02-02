Дивы не носят трусики: Лопырева в юбке с экстремальным разрезом сверкнула сокровенным

Примечательно, что Виктория без стеснения щеголяет в купальнике. Она в свои 39 лет следит за фигурой. На этот раз модель облачилась в трикотажный костюм, который состоит из топика и длинной юбки с экстремальным разрезом. Лопырева засветила зону бикини. Она похвасталась точеной фигурой. От нижнего белья звезда отказалась.

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