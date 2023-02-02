Дивы не носят трусики: Лопырева в юбке с экстремальным разрезом сверкнула сокровенным

Виктория Лопырева уже успела стать селебрити. После победы в конкурсе красоты «Мисс Россия» ее приглашают на громкие мероприятия. Блондинка часто красуется на красных дорожках. Она перебралась жить в Дубай, где часто ходит в женственных нарядах. А недавно звезда улетела отдыхать на Мальдивы.
Примечательно, что Виктория без стеснения щеголяет в купальнике. Она в свои 39 лет следит за фигурой. На этот раз модель облачилась в трикотажный костюм, который состоит из топика и длинной юбки с экстремальным разрезом. Лопырева засветила зону бикини. Она похвасталась точеной фигурой. От нижнего белья звезда отказалась.
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Поклонники были удивлены. Многие осыпали комплиментами Викторию.
«Ого, какая вы смелая», «Без трусиков ходите?», «Наряд шикарный», «Ноги бесконечные», «Просто нимфа», «Хороши безумно», «Тут все идеально», «Заставляете вам завидовать», «Классная безумно», «Ох, что за чикуля», — прокомментировали пост подписчики.