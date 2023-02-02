Никас Сафронов попал в больницу: пришлось ставить капельницу

Первый февральский день принес художнику Никасу Сафронову серьезное испытание: он попал в больницу, где ему промывали желудок. А причиной стали вяленые томаты, банку которых он получил из Италии в подарок от друзей. Деликатес оказался очень вкусным (видимо, благодаря большому количеству усилителей вкуса химического происхождения), но очень скоро художник почувствовал себя плохо: начались резкие боли в животе, тошнота и озноб. Оказалось, что помидоры были буквально напичканы бактериями, которые вызывают ботулизм. Сафронов был шокирован: ведь, казалось бы, европейская продукция не должна угрожать здоровью.

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