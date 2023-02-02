«Он в ближайшие дни будет дома»: разгневанная Юлия Проскурякова высказалась о состоянии Игоря Николаева

Игорь Николаев лишь недавно отметил свое 63-летие. Однако в конце января стало известно, что артист попал в больницу. В СМИ сообщили, что он перенес второй инфаркт за два года. Примечательно, что накануне появилась информация, что певца прооперировали, чтобы сделать стентирование.
Сам Николаев отметил, что просто проходит плановое обследование. Он также подчеркнул, что намерен скоро вернутся на сцену. А вот 2 февраля Юлия Проскурякова пришла в ярость, так как ей телефон оборвали журналисты. Она заявила, что ситуацию раздули из ничего и все не так плохо, как все пишут.
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«Хватит разносить по интернету нагнетающую информацию о состоянии здоровья Игоря! У него все нормально, он в ближайшие дни будет дома. Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто почувствовав недомогание обратиться за помощью и провести обследование с назначением лечения, полежав в больнице?
Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного… Но вы же просто замучили скорую, врачей, близких, Игоря, семью, маму, организаторов концертов, что за массовая истерия по этому вопросу и для чего она?» – написала звезда.