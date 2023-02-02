«Он в ближайшие дни будет дома»: разгневанная Юлия Проскурякова высказалась о состоянии Игоря Николаева

Сам Николаев отметил, что просто проходит плановое обследование. Он также подчеркнул, что намерен скоро вернутся на сцену. А вот 2 февраля Юлия Проскурякова пришла в ярость, так как ей телефон оборвали журналисты. Она заявила, что ситуацию раздули из ничего и все не так плохо, как все пишут.

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