«Научилась плакать бесшумно»: как живет дочь Юлии Началовой

Вера Алдонина, дочь умершей певицы Юлии Началовой, признается: после того, как мамы не стало, она приучила себя плакать беззвучно, чтобы не привлекать внимания.

«Пока я не хлопаю ресницами, никто этого не замечает», — говорит девушка.

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Вера очень благодарна маме своей подруги — психологу, которая помогала ей справиться с горем в первое время. Сейчас Вера живет с мамиными родителями — своими бабушкой и дедом. Часто общается с отцом, они вместе гуляют, ходят в кино. Дочь певицы мечтает стать актрисой и играть в мюзиклах. Она готовится к будущему уже сейчас, много занимается: ее день начинается в 7 утра, когда Вера выходит из дома, и заканчивается только в 9 вечера. По материалам издания Аrgumenti.ru.