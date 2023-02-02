Щеки пухлые, глаза — щелочки: 39-летняя Бородина без макияжа запечатлелась с дочками на променаде

Выходные Бородина провела с наследницами за городом. Она устроила променад по лесу. Телеведущая облачилась в пуховик-дутик и шапочку-чепчик. Дочки Теона и Марсуся тоже утеплились. Они сделали фото с большими пушистыми собаками. Ксения при этом была без макияжа. Она не побоялась показать природную красоту.

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