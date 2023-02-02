Щеки пухлые, глаза — щелочки: 39-летняя Бородина без макияжа запечатлелась с дочками на променаде

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Ведущая «Дома-2» старается много внимания уделяет внешности. После развода с Курбаном Омаровым она также стала регулярно заниматься спортом. В свои 39 лет звезда старается держать себя в форме.
Выходные Бородина провела с наследницами за городом. Она устроила променад по лесу. Телеведущая облачилась в пуховик-дутик и шапочку-чепчик. Дочки Теона и Марсуся тоже утеплились. Они сделали фото с большими пушистыми собаками. Ксения при этом была без макияжа. Она не побоялась показать природную красоту.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Однако некоторые заметили, что у нее появились щеки, а вот скулы пропали. Другие отметили, что глаза у телеведущей очень маленькие и узенькие.
«Узнала только по бровям», «Какие щеки», «Без косметики совсем другая», «Глазки превратились в щелочки», — стали писать подписчики.