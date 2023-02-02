«Надеюсь, мы с партнером сможем быть интересными»: фигуристка Алена Косторная ушла в парное катание

19-летняя российская фигуристка Алена Косторная дала новое интервью, в конце которого девушке задали привычный вопрос о планах на будущее.

«Особо их нет: ничего нового — тренироваться, — ответила спортсменка журналу «Москвич». — Начала пробовать себя в парном катании. Надеюсь, мы с моим партнером Георгием сможем быть конкурентоспособными и интересными — и выйдем на соревнования».

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Напомним, 2022 год выдался для Алены крайне сложным. Она пропустила Олимпиаду в Пекине и чемпионат России из-за травмы руки. Снова со скандалом ушла от знаменитого тренера Этери Тутберидзе. Потом перенесла операцию на бедре, но приняла участие в некоторых шоу.

В начале 2023-го Косторная ушла от тренера Елены Буяновой и перешла в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница, а новым наставником — Сергей Росляков.