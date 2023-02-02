Звездный адвокат: «Анна Asti не хочет жить в России»

Вокруг популярной певицы Анны Asti разразился серьезный скандал. Выяснилось, что у звезды до сих пор гражданство Украины. Причем российский паспорт артистка могла оформить давно, но до сих пор этого не сделала — как будто не хочет.

«Когда человек не продлевает документы и отказывается от подобных преференций, такое бездействие со стороны выглядит как нежелание жить и работать в России», — заявил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин.

Юрист напомнил Анне Asti, что свою популярность она заработала в нашей стране. И сейчас имеет смысл получить гражданство РФ, чтобы не было двусмысленной трактовки ее действий.

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