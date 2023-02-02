С Филиппа Киркорова хотят взыскать миллион рублей за номер с крестом

На Филиппа Киркорова подали коллективный иск за его выступление на сцене с использованием православного креста. Сумма, которую хотят потребовать с артиста за причинение морального вреда, составляет миллион рублей. Михаил Феодориди, лидер общественной православной организации «Мирный воин», возмутился отказом правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела против певца. Создавшуюся ситуацию прокомментировал представитель Филиппа Бедросовича, адвокат Александр Добровинский.

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