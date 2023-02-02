Анна Asti скрыла свое украинское гражданство: в России закрыли бизнес звезды

Популярная певица Анна Asti, которая пыталась занять нишу сбежавшей из России Светланы Лободы, сама оказалась в неприглядном положении. По информации Федеральной налоговой службы РФ, артистка является гражданкой Украины. И на данный момент у нее закончился срок действия документа, подтверждающего право на проживание в нашей стране.

В ведомстве подчеркнули, что за все время Asti могла продлить действие ВНЖ. Кроме того, певица вот уже три года замужем за гражданином России, поэтому паспорт нашей страны тоже ей можно было легко оформить. Но она это не сделала.

В итоге налоговая служба закрыла бизнес Анны Дзюба на территории Российской Федерации.

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