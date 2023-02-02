Вера Алдонина: «Помню заголовки: «Юлия Началова в коме!» — думаю: «Что за бред?»

16-летняя дочка Юлии Началовой стала гостьей Леры Кудрявцевой в студии программы «Секрет на миллион». Об этом телеведущая рассказала в своей колонке для сайта Teleprogramma.pro.
Вера Алдонина впервые так откровенно заговорила о своих переживаниях. Она рано потеряла маму. Певица ушла из жизни в возрасте 38 лет, оставив маленькую дочку. На тот момент Вере было всего 12 лет. Сложно представить, как ребенок пережил эту трагедию, остаться без мамы, да еще и в таком юном возрасте, когда каждая девочка нуждается в материнской опеке.
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Вера живет месте с бабушкой и дедушкой. Родители Юлии Началовой нашли отдушину в единственной внучке. Девочка занимается вокалом, давно выступает на сцене и всевозможных песенных конкурсах. Ее поддерживает и Лариса Долина, которая приходится ей крестной мамой.
В студии шоу «Секрет на миллион» Вера Алдонина призналась, как она живет эти четыре года и справляется ли с чувством потери.
Дочка артистки не стала скрывать, что узнала о госпитализации и тяжелом состоянии мамы из СМИ. Это повергло ее в состояние шока и недоверия.
«Помню заголовки: «Юлия Началова в коме!» — думаю: «Что за бред?» — делилась Вера.
На вопрос Леры Кудрявцевой, стало ли легче воспринимать утрату, дочка Юлии Началовой дала понять, что боль совсем не утихла.
«Я так не скажу. Просто ты учишься с ней жить», — добавила дочка певицы.