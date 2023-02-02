«Турецкая Моника Беллуччи» или дочь Хатидже султан! Бурджу Озберк в монокини на яхте произвела фурор

Бурджу Озберк знакома российскому зрителю благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». Она сыграла дочку Хатидже султан и Ибрагима-паши — Хуриджихан султан. По сюжету, повзрослев, султанша влюбляется в сына Хюррем султан и султана Сулеймана — шехзаде Баязида. И это чувство оказывается взаимным. Влюбленные проводят тайный никах (свадьбу. — Прим. ред.). Однако их счастье омрачает то, что Хуриджихан не может подарить шехзаде ребенка. Судьба султанши складывается так же трагично, как и у ее родителей. Она рано погибает от рук наложницы шехзаде Селима — Нурбану султан.

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