«Турецкая Моника Беллуччи» или дочь Хатидже султан! Бурджу Озберк в монокини на яхте произвела фурор

Бурджу Озберк знакома российскому зрителю благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». Она сыграла дочку Хатидже султан и Ибрагима-паши — Хуриджихан султан. По сюжету, повзрослев, султанша влюбляется в сына Хюррем султан и султана Сулеймана — шехзаде Баязида. И это чувство оказывается взаимным. Влюбленные проводят тайный никах (свадьбу. — Прим. ред.). Однако их счастье омрачает то, что Хуриджихан не может подарить шехзаде ребенка. Судьба султанши складывается так же трагично, как и у ее родителей. Она рано погибает от рук наложницы шехзаде Селима — Нурбану султан.
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Бурджу Озберк в монокини на яхте. Фото: личный архив
В обычной жизни Бурджу Озберк далека от образа скромницы-султанши. Актриса часто делится в своем микроблоге фото в купальнике. Так, на яхте звезда «Великолепного века» позировала в монокини, щегольнув идеальной фигурой без изъяна. В Турции поклонники прозвали Бурджу Моникой Беллуччи. Кроме того, для многих фанатов она остается дочерью Хатидже султан. В роли Хуриджихан султан актриса была весьма и весьма убедительна.