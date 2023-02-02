«Китайская мочалка»: стилист увидел дешевый парик на Андрее Малахове

Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Джордж Ровалс раскритиковал образ ведущего.

Известный стилист Джордж Ровалс заявил, что телеведущий Андрей Малахов действительно носит парик. Причем якобы звезда выбирает дешевые варианты, которые смотрятся не очень хорошо.

«Использует накладки силиконовые. Я их называю китайскими мочалками. Единственное, наши звезды даже и на накладках хотят экономить. Никто из них не покупает дорогие, сделанные из натуральных волос», — цитирует стилиста «PROзвезд».

При этом Ровалс подчеркнул, что парики сейчас в моде. Нужно только подбирать качественные.

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