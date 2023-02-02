«Китайская мочалка»: стилист увидел дешевый парик на Андрее Малахове

Известный стилист Джордж Ровалс заявил, что телеведущий Андрей Малахов действительно носит парик. Причем якобы звезда выбирает дешевые варианты, которые смотрятся не очень хорошо.

«Использует накладки силиконовые. Я их называю китайскими мочалками. Единственное, наши звезды даже и на накладках хотят экономить. Никто из них не покупает дорогие, сделанные из натуральных волос», — цитирует стилиста «PROзвезд».