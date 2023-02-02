И эта туда же! Мадонна станцевала танец Уэнсдэй под трек Леди Гаги - видео

Вирус под названием «Уэнсдэй» не обошел стороной и Мадонну. На днях 64-летняя певица выложила в TikTok видео, как она танцует в дверях танец Уэнсдэй Аддамс из нашумевшего сериала Netflix (свою версию, разумеется).
Причем сначала она сплясала под песню из кинокартины, а затем под вирусный ремикс Леди Гаги Bloody Mary, который и сделал этот «танец руками» безумно популярным в соцсетях.
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Пресса, кстати, долгое время приписывала Мадонне и Леди Гаге вражду за звание поп-королевы. Но на самом деле певицы дружат. Недавно первая опубликовала в TikTok благодарность своим фанатам, а вторая оставила под ним комментарий: «Мы любим тебя, М». И вот теперь Мадонна послала Гаге привет своим танцевальным роликом.