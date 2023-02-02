И эта туда же! Мадонна станцевала танец Уэнсдэй под трек Леди Гаги - видео

Вирус под названием «Уэнсдэй» не обошел стороной и Мадонну. На днях 64-летняя певица выложила в TikTok видео, как она танцует в дверях танец Уэнсдэй Аддамс из нашумевшего сериала Netflix (свою версию, разумеется).

Причем сначала она сплясала под песню из кинокартины, а затем под вирусный ремикс Леди Гаги Bloody Mary, который и сделал этот «танец руками» безумно популярным в соцсетях.