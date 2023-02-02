«Наверное, уже рыдает днями, ночами...»: Сенчукова поддела ноющую в Прибалтике Хаматову 

Чулпан Хаматова вот уже без малого год, как живет в Латвии. Не успев толком обосноваться на новом месте, актриса театра и кино тут же дала громкое интервью, пожаловавшись на безденежье. Якобы тех средств, которые у нее остались, ей хватит на 3–4 месяца. После стенаний на весь свет Хаматову тут же пригласили в местный театр. Правда, как разнюхали журналисты, баснословных гонораров ей никто не обещал. В России же, как ведущая актриса, она получала приличные суммы за выход на сцену.

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Певица Наталья Сенчукова в документальном фильме «Падшие звезды» на НТВ поделилась своим мнением на счет того, как сейчас себя чувствует именитая артистка. Жена Виктора Рыбина не сомневается, что Чулпан продолжает лить слезы, но уже от жалости к себе.