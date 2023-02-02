«Первый брак с Ириной продлился 15 лет»: Авербух признался, почему так долго не женился до романа с Арзамасовой

Илья Авербух дал понять, что после развода с фигуристкой Ириной Лобачевой у него было несколько ярких романов, однако, женатым человеком он себя больше не видел. Почти 15 лет хореограф успешно избегал этих «сетей», сразу ставя своих партнерш перед фактом, что он играть свадьбу не будет ни при каких условиях. Все это тянулось до того, как Илья Изяславич познакомился с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой. Ради нее он пересмотрел свои взгляды и согласился пойти в ЗАГС. Ко всему прочему, пара почти сразу завела ребенка. У супругов подрастает сынишка Левушка.

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