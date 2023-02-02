«Первый брак с Ириной продлился 15 лет»: Авербух признался, почему так долго не женился до романа с Арзамасовой

Илья Авербух дал понять, что после развода с фигуристкой Ириной Лобачевой у него было несколько ярких романов, однако, женатым человеком он себя больше не видел. Почти 15 лет хореограф успешно избегал этих «сетей», сразу ставя своих партнерш перед фактом, что он играть свадьбу не будет ни при каких условиях. Все это тянулось до того, как Илья Изяславич познакомился с «папиной дочкой» Лизой Арзамасовой. Ради нее он пересмотрел свои взгляды и согласился пойти в ЗАГС. Ко всему прочему, пара почти сразу завела ребенка. У супругов подрастает сынишка Левушка.
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«Моя жизненная дорога — в три этапа. Первый брак с Ириной (Лобачевой. — Прим. ред.) продлился 15 лет, со всеми сложностями, непониманиями, борьбой за этот брак, его потерей в итоге и расставанием. Но у меня тогда не появился еще кто-то, не было никаких метаний между двумя.
Я просто для себя решил, что брак — это форма неправильная. В браке жить невозможно. И закрыл для себя эту тему почти на 15 лет. Во всех возникающих отношениях говорил: я не для брака, принимаете — не принимаете. Этот этап прошел, и я вошел в третий. И все равно считаю, что лучше 10 отличных браков, чем один открытый. Закрыл одну историю, перешел в другую. Хотя лучше ничего не открывать, а бороться за одну», — отметил Авербух.
По материалам aif.ru