Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт отдал дочь в Гриффиндор

Молодые актеры «Гарри Поттера» потихоньку обзаводятся собственными детьми. Дочери Руперта Гринта, сыгравшего рыжего Рона Уизли, уже два с половиной года. И недавно она лично познакомилась с миром волшебников.
В новом интервью 34-летний актер рассказал, что купил малышке Уэнсдэй набор мантий Хогвартса. На вопрос, какого цвета, он ответил: «Гриффиндор, очевидно».
«Я показывал ей отрывки из «Поттера», но не думаю, что она понимает, что это я на экране, — поделился Гринт с журналом GQ. — Когда она станет достаточно взрослой, я с нетерпением жду возможности посмотреть эти фильмы вместе с ней».
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В том же интервью актер поделился мыслями насчет новой экранизации поттерианы.
«Я бы хотел, чтобы «Гарри Поттер» был экранизирован в телесериал, — сказал Руперт. — Думаю, это действительно сработает. Я уверен, что фильмы все равно будут пересняты».
А вот что Teleprogramma.pro ранее писала о возможном сериале по «Гарри Поттеру».