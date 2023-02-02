Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт отдал дочь в Гриффиндор

Молодые актеры «Гарри Поттера» потихоньку обзаводятся собственными детьми. Дочери Руперта Гринта, сыгравшего рыжего Рона Уизли, уже два с половиной года. И недавно она лично познакомилась с миром волшебников.

В новом интервью 34-летний актер рассказал, что купил малышке Уэнсдэй набор мантий Хогвартса. На вопрос, какого цвета, он ответил: «Гриффиндор, очевидно».

«Я показывал ей отрывки из «Поттера», но не думаю, что она понимает, что это я на экране, — поделился Гринт с журналом GQ. — Когда она станет достаточно взрослой, я с нетерпением жду возможности посмотреть эти фильмы вместе с ней».

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