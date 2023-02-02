Кудлатый Галкин* сообщил, что покидает Пугачеву: помолодел, улыбается белозубо

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Но, судя по всему, Галкина* мало беспокоит его шаткое положение. Он показал в своем микроблоге, как выглядит сейчас, и радостно сообщил, что покидает Аллу Пугачеву с детьми. У него грядет череда концертов в Германии, и он уже пакует чемоданы — первое выступление уже 5 февраля.

При этом Галкин* загадочно и белозубо улыбался, откидывая движением головы со лба отросшую челку. Волосы артиста заметно отросли, да и сам он сильно изменился: похудел, помолодел.