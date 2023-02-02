Туктамышева в черном топе с разрезами показала интимное: императрица стиля

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Императрица льда, как называют чемпионку поклонники, выбрала для мероприятия черный топ трендового фасона — с разрезами и прорезями, который эффектно подчеркнул ее декольте и оставил место воображению. Такие конструкции сегодня на пике популярности, так что Елизавета смело может претендовать и на модное звание императрицы стиля.