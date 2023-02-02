Съехало ниже груди: Бузова в топе не по размеру потеряла декольте — публичный конфуз

Телеведущая Ольга Бузова сначала привлекла повышенное внимание к себе, заявив, что покидает страну на длительный срок. А затем объявилась в Африке и взбудоражила онлайн-публику своим необычным нарядом.

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На первый взгляд комплект Бузовой идеален для жаркого климата: топ бра на тонких бретелях и брюки ярко-синего цвета подходят по фигуре и цветотипу звезды. Только вот Ольга, очевидно, не угадала с размером одежды.

Пока Бузова увлеченно селфилась на фоне красивого заката, великоватый для нее топ начал предательскую миграцию с ее декольте. Вещица просто съехала ниже груди, и если бы не лямки, то точно покинула пределы тела артистки. Конфуз оказался публичным. Людей вокруг видимо-невидимо, да и в соцсети кадры посмотрели тысячи фолловеров.